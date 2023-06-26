Спартак ТВ
Блог

Александр Самедов продлил контракт с «Факелом», он работает селекционером клуба

Спартак Спартак
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов продлил контракт с воронежским клубом на один год, сообщает пресс‑служба команды РПЛ. Аналогичное соглашение заключил спортивный директор воронежцев Кирилл Котов.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе также продлил контракт на год.

В прошедшем сезоне МИР РПЛ «Факел» занял 14‑е место в таблице, но благодаря двум победам над красноярским «Енисеем» (1:0 и 2:0) в стыковых матчах сохранил право играть в лиге в следующем сезоне.

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий