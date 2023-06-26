Старший селекционер «Факела» Александр Самедов продлил контракт с воронежским клубом на один год, сообщает пресс‑служба команды РПЛ. Аналогичное соглашение заключил спортивный директор воронежцев Кирилл Котов.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе также продлил контракт на год.

В прошедшем сезоне МИР РПЛ «Факел» занял 14‑е место в таблице, но благодаря двум победам над красноярским «Енисеем» (1:0 и 2:0) в стыковых матчах сохранил право играть в лиге в следующем сезоне.

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