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Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, почему решил назвать сына Гильермо-Николаем

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему решил назвать своего новорожденного сына Гильермо‑Николаем.

В мае 2023 года испанец заявил, что он вместе с женой Алехандрой назвали сына таким именем.

«Для меня начинается новая жизнь, я невероятно счастлив. Хотел бы поблагодарить супругу за те усилия, которые она предпринимала. Имя сыну? Важна история, весь контекст. В какой‑то степени это дань уважения клубу. Здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень помогали. Сын должен понимать и знать, что родился в этом месте», — заявил тренер YouTube‑каналу клуба.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «красно-белых» с 10 июня 2022 года. Он сменил в должности итальянца Паоло Ваноли, подписав соглашение с клубом до лета 2024-го. Зимой испанец продлил контракт с «красно-белыми» до 2025 года.

По итогам сезона-2022/23 в РПЛ «Спартак» набрал 54 балла и завоевал бронзовые медали чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстала от занявшего вторую строчку цска на четыре балла.

В 1-м туре сезона-2023/24 в РПЛ команда в Москве на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сыграет против «Оренбурга». Дата и время начала матча станут известны позднее.

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2 комментария

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Victor Efremoff
Я балдею от этого парня
+3
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+3
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superbro
Ну как его не уважать, респект Гильермо
0
0
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