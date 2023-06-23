Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин, комментируя жеребьевку группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу, заявил РИА Новости, что его команда играет лучше с сильными соперниками. По итогам жеребьевки "Динамо" попало в группу D вместе с московским "Спартаком", "Краснодаром" и "Нижним Новгородом".

"Группа? Так сложилось, что с сильными соперниками мы играем лучше - более сконцентрированно, более настроенно. Нормальный рабочий вариант. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Шунин.

В четверг "Динамо" объявило о назначении чеха Марцела Лички на пост главного тренера. Ранее он возглавлял "Оренбург", ставший седьмым в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" заняло девятое место.

"Все отлично, отдохнул, с новыми силами ждем новый сезон. Отпуск провел с семьей, летали в Турцию. В новый сезон вхожу с отличным настроением, готовы работать, с завтрашнего дня уже приступим к полноценным тренировкам. По поводу Лички, я никогда не работал с ним.

Ожидания как всегда самые лучшие, что все будет хорошо, будем хорошо играть. Цели? Цель всегда одна - радовать болельщиков хорошей игрой, занять в турнирной таблице место как можно выше", - добавил собеседник агентства.

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