Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с «РБ Спорт» высказался о возможном уходе легионеров из «Зенита». Ранее СМИ сообщили о желании Вендела покинуть «Зенита» этим летом.

«Слухи по поводу ухода легионеров «Зенита» постоянно муссируются СМИ. Но что-то пока все на месте, никто никуда не ушел. Посмотрим, как «Зенит» переживет нынешнее лето. Но не думаю, что состав серьезно изменится. Кстати, там помимо бразильцев очень много хороших игроков.

Поэтому команда в любом случае останется в числе лидеров чемпионата. Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», — сказал Мостовой.

В настоящий момент в составе сине-бело голубых играет девять легионеров: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан.

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