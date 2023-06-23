Спартак ТВ
Блог

Александр Мостовой: «Если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с «РБ Спорт» высказался о возможном уходе легионеров из «Зенита». Ранее СМИ сообщили о желании Вендела покинуть «Зенита» этим летом.

«Слухи по поводу ухода легионеров «Зенита» постоянно муссируются СМИ. Но что-то пока все на месте, никто никуда не ушел. Посмотрим, как «Зенит» переживет нынешнее лето. Но не думаю, что состав серьезно изменится. Кстати, там помимо бразильцев очень много хороших игроков.

Поэтому команда в любом случае останется в числе лидеров чемпионата. Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», — сказал Мостовой.

В настоящий момент в составе сине-бело голубых играет девять легионеров: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Открыл Америку, ещё купят, гражданство дадут. Ну надеюсь на Рыжиго. Ещё по честному боялся выезда в Питер. Но год показал они теперь боятся. Последний матч доказал, даже ресурсы включили . А про матчей в кубке вообще молчу. Там не только в футбол выиграли 😊. Шамару отдельно респект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий