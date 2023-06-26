Верит в команду.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что команде повезло с календарем на старте нового сезона РПЛ, поскольку «красно‑белым» предстоит встретиться с новичками лиги.

В первых четырех турах команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Оренбургом», калининградской «Балтикой», казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом», а в пятом туре примет петербургский «Зенит».

— В первых турах «Спартак» встретится с «Балтикой» и «Рубином», которые вышли в РПЛ.

— Если смотреть в контексте этого, то календарь для «Спартака» — лучше не придумаешь. В прошлом сезоне в весенней части, казалось бы, тоже был хороший календарь, но команда теряла много очков. Если от всего абстрагироваться, то все идеально. Сначала «Спартак» играет против команд, которые вышли из Первой лиги, а им первые туры даются очень тяжело. Чем раньше их соперники встретятся с ними, тем лучше. Уверен, что эти команды будут добавлять по ходу сезона. Плюс «Урал» и «Оренбург», который начнет сезон с новым тренером.

«Спартак» должен набирать в первых четырех турах максимальное количество очков и с запасом подходить к игре с «Зенитом», — сказал Мор.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России.

Источник: matchtv.ru