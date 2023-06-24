Российский полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 по статистике xGT. Футболист набрал 57 баллов, сообщает пресс-служба РПЛ, ссылаясь на «Рустат». xGT – ожидаемые голы команды при игроке на поле.

Далее по рейтингу идут три игрока «Зенита»: защитник Дуглас Сантос, нападающий Малком и полузащитник Вильмар Барриос. Они набрали 56,68, 53,45 и 51,83 балла соответственно.

Также в пятерку лучших вошёл ещё один представитель красно-белых нападающий Квинси Промес. Его результат – 49,18 балла.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023 стал «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд. На второй строчке расположился ЦСКА. «Спартак» занял третье место в чемпионате России.

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