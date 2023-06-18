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Экс‑футболист Саенко: «Спартак» остался в сердце, болею за них и за «Факел»

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Бывший футболист Иван Саенко рассказал «Матч ТВ», что в чемпионате России поддерживает московский «Спартак», за который отыграл два сезона, а также «Факел», потому что родился в Воронеже.

Саенко выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 годы. В январе 2011‑го «красно‑белые» разорвали контракт с футболистом, после чего он принял решение завершить карьеру в возрасте 27 лет.

— За российским футболом слежу, смотрю не все матчи, конечно, но, когда есть время — смотрю. За какую команду болею? Понятно, что «Спартак» остался (в сердце), ну и «Факел» родной. Слежу, что за теми, что за другими.

Если говорить о шансах «Спартака» (в борьбе за чемпионство) в следующем сезоне, то они есть всегда, но необходимо, чтобы сложилось вместе много разных факторов. Пока что «Зенит» постабильнее, а на долгой дистанции это важно, — сказал Саенко «Матч ТВ».

Экс‑футболист сборной России провел в составе «Спартака» 39 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Приятно, спасибо и вас тоже помним ❤️
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