Бывший игрок московского «Спартака» и махачкалинского «Анжи» Георгий Тигиев отреагировал на приговор амстердамского суда нидерландскому нападающему красно-белых Квинси Промесу и поделился воспоминаниями о бывшем полузащитнике махачкалинцев Лоренцо Эбесилио.

– Квинси всегда отзывчивый, общительный, на позитиве. Если шёл куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк. Когда увидел что к 1,5 годам приговорили, чуть неприятно стало. О нем плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберет.

Я с ним познакомился ещё, когда был в Анжи. У нас мини-сбор был в Кратово был, Эбесилио меня подтянул, говорил, что там Промес будет. А они в «Калина-баре» на Арбате отдыхали, там и познакомились.

— Голландцы — кайфарики?

— Эбесилио – еще тот кайфарик. Промес тоже любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль. Вот Эбисилио нормально заливался. Был момент в Минске, тогда белорусы с голландцами играли, мне в два часа ночи позвонил диджей с клуба, хотел сказать, что там Промес и чтобы я подтянулся. Я никогда телефон на без звука не ставил, а тогда поставил. Промес говорил ему: «Позови Тигу».

Меня Эбесилио поражал хладнокровием, обращением с мячом, он всегда рубился, футбольная злость была. Иностранцы не все такие. Он один из таких. Ему было пофиг. Я его замахи до сих пор помню: как будто по воротам ударит, а он перекатывает. Очень техничный.

— Анжи как реагировал на кайфы его?

— Клуб об этом даже не знал. Он грамотно все делал, в отличие от меня. После Анжи он стал чемпионом Кипра, был чемпионом голлландии в составе Аякса. Это о многом говорит. Конечно, классная карьера. Один из немногих иностранцев, по которому остались теплые воспоминания с моей стороны.

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