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Александр Мостовой: «Я — адекватный человек, не фанат «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова. Также экс-игрок сборной России заявил, что не является фанатом красно-белого клуба.

— Федун ушел год назад, скоро уйдет Мележиков. «Спартак» стал лучше?

— Ничего не поменялось — «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке. Деньги платят вовремя, и все — больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют — Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что? Одно чемпионство! Многие даже не знают руководителей. Вот вы назвали этого Малежникова… Или как там его.

— Мележиков.

— Никто не знает, как он выглядит. Он что, на поле выходит? Нет, футболисты играют.

— Почему так много шума о «Спартаке» все время?

— Потому что «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России.

— Вы фанат «Спартака»?

— Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают.

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2 комментария

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Пользователь Huawei
Зачем вы что-то спрашиваете? Я 25 лет играл в футбол.
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Александр Боровицкий
Какой сайт - такие и эксперты.
+1
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