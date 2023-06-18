Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость в прессе Нидерландов о том, что нападающеий красно-белых Квинси Промес хочет получить российское гражданство, чтобы избежать правосудия на родине.

«Темная история. Гражданство надо ему давать. Промес честно его заслужил своей игрой. А, что они там клепают на него, это из-за того, что все, кто здесь находится им пришивают всевозможные дела и никаких даже аргументов не возьмут взамен.

Сейчас в защиту парня встают, и я только двумя руками за то, чтобы Промесу дали российское гражданство», — сказал Гладилин корреспонденту Vprognoze.ru Евгению Копачеву.

Ранее нидерландское издание AD сообщило о плане Промеса получить российское гражданство. Таким образом, он избежит наказания на родине.

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