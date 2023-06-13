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Александр Хаджи: «Гаврилов идет на поправку, разговаривает, но пока он в больнице»

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Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе «Спартака» Юрий Гаврилов идет на поправку, он разговаривает, но пока по‑прежнему находится в больнице под присмотром врачей, сообщил «Матч ТВ» бывший администратор московского клуба Александр Хаджи.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. На прошлой неделе он перенес операцию на сонной артерии.

— Юрий Васильевич делает упражнения, разговаривает. По словам врачей, идет на поправку, все хорошо. Но пока его еще не выписывают, он в больнице.

Когда выпишут, пока точно неизвестно. Главное — полностью восстановиться. Торопиться не надо, — сказал Хаджи «Матч ТВ».

Гаврилов играл за «Спартак» в 1977–1985 годах, 3 мая ему исполнилось 70 лет.

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4 комментария

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Владимир Молявин
Здоровья, Юрий Васильевич!!! Поправляйтесь!!!
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Ленид Вилькин
Успешной реабилитации,спокойствия,позитива. Жде выздоравления и дальнейших метких суждений !
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Ленид Вилькин
Ответ Ленид Вилькин
Успешной реабилитации,спокойствия,позитива. Жде выздоравления и дальнейших метких суждений !
Ждем.....
+1
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Ильдар Фарукшин
Ну и ладненько, хорошая новость
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