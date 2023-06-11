🤯 Ого, экс-защитник «Спартака» заинтересовал «Юве»! Айртон может обойтись Аллегри в €30 млн, но есть еще один конкурент
«Ювентус» готов отдать €30 млн за бывшего защитника «Спартака» Айртона, сообщает Calciomercato.
Сейчас футболист выступает за «Фламенго». В итальянском клубе рассматривают игрока, как замену Алексу Сандро, который покинет клуб спустя 9 лет выступлений.
Также сообщается об интересе со стороны «Арсенала», который планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.
Айртон выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Фламенго», забив 3 гола и отдав одну результативную передачу.
6 комментариев