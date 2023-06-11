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🤯 Ого, экс-защитник «Спартака» заинтересовал «Юве»! Айртон может обойтись Аллегри в €30 млн, но есть еще один конкурент

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«Ювентус» готов отдать €30 млн за бывшего защитника «Спартака» Айртона, сообщает Calciomercato.

Сейчас футболист выступает за «Фламенго». В итальянском клубе рассматривают игрока, как замену Алексу Сандро, который покинет клуб спустя 9 лет выступлений.

Также сообщается об интересе со стороны «Арсенала», который планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.

Айртон выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Фламенго», забив 3 гола и отдав одну результативную передачу.

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6 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Если получится удачи ❤️❤️❤️❤️
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Konstantin Zorin
Игрок хороший, но не 30 лямов. А так, удачи ему!
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Toha1090
Ответ Shast
Ахаха. Бестолковый бегунок без футбольного интеллекта совсем
Ты вообще как выводы делаешь о игре того или иного футболиста?
0
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Shast
Ответ Toha1090
Ты вообще как выводы делаешь о игре того или иного футболиста?
Я его живьем смотрел в течении 3 лет на стадионе почти каждые выходные
+1
-1
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