Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отправил московскому "Спартаку" полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК РФС отправил "Спартаку" полный текст решения по дисквалификации Александра Соболева", - сказал Григорьянц.24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

В тот же день руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует решение после получения его полного текста. 26 мая Григорьянц сообщил ТАСС, что "Спартак" запросил полный текст решения по дисквалификации Соболева.

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.

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