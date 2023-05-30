🤯 У Промеса опять проблемы с законом. Его обвиняют в организации провоза 1300 кг кокаина
Согласно сообщениям из Нидерландов, Квинси Промес может быть причастен к контрабанде 1300 килограммов кокаина.
Нападающего «Спартака» могут привлечь к ответственности за ввоз двух партий кокаина (650 и 720 кг).
Футболиста обвинили в организации провоза. Наркотики были перехвачены в Антверпене (Бельгия) в январе 2020-го года.
Полиция, якобы, прослушивала телефон голландца в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами.
Поскольку Промес не находится на территории Нидерландов, а живет и работает в России, то досудебное слушание может пройти без него. Оно состоится в следующий понедельник.
Адвокат футболиста отказался давать комментарии.
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