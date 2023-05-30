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🤯 У Промеса опять проблемы с законом. Его обвиняют в организации провоза 1300 кг кокаина

Квинси Промес Квинси Промес
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Согласно сообщениям из Нидерландов, Квинси Промес может быть причастен к контрабанде 1300 килограммов кокаина.

Нападающего «Спартака» могут привлечь к ответственности за ввоз двух партий кокаина (650 и 720 кг).

Футболиста обвинили в организации провоза. Наркотики были перехвачены в Антверпене (Бельгия) в январе 2020-го года.

Полиция, якобы, прослушивала телефон голландца в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами.

Поскольку Промес не находится на территории Нидерландов, а живет и работает в России, то досудебное слушание может пройти без него. Оно состоится в следующий понедельник.

Адвокат футболиста отказался давать комментарии.

2 комментария

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Андрей Петров
Теперь наверное месяц будет только одна тема.И косяк Соболева будет пустяком .
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Павел Ермаков
Мы это уже слышали.Если бы было что-то конкретное,то Промес уже присел бы на шконку.А так,очередной трёп.
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