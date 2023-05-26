Артемий Гунько, полузащитник молодежной команды московского «Спартака» и сын экс‑тренера «красно‑белых» Дмитрия Гунько, находится в расширенном списке молодежной сборной Армении (U21), сообщил «Матч ТВ» пресс‑секретарь Футбольной федерации Армении Айк Карапетян.

Также в расширенном списке сборной страны до 21 года находится воспитанник московского цска Эдуард Багринцев.

Ранее в армянских СМИ появлялась информация, что Артемий Гунько и Багринцев могут быть вызваны в молодежную сборную Армении для участия в товарищеском матче с командой Северной Македонии, которая пройдет 15 июня в Ереване.

— Артемий Гунько и Эдуард Багринцев находятся в расширенном списке кандидатов в молодежную сборную Армении. Если тренер включит их в окончательный состав сборной, то они смогут присоединиться к команде, — сказал Карапетян «Матч ТВ».

Артемию Гунько 19 лет, в нынешнем сезоне Молодежной футбольной лиги он провел за «Спартак» 24 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. В марте стало известно, что его отец Дмитрий Гунько, возглавляющий ереванский «Урарту», стал гражданином Армении.

Багринцеву 20 лет, полузащитник, ныне выступающий за словацкую «Дубницу», ранее рассказал «Матч ТВ», что получил армянское гражданство и рассчитывает на вызов в сборную Армении.

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