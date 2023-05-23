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Хавбек «Форталезы» Эркулес отказался от перехода в «Спартак»

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Полузащитник «Форталезы» Эркулес Перейра ду Насименту отказался от перехода в «Спартак», информирует портал O Povo. По данным источника, футболист изъявил желание отправиться в какой-либо европейский клуб, однако отклонил предложение «Спартака».

Его контракт с клубом действителен до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне в активе 22-летнего футболиста 31 матч во всех турнирах, пять забитых голов и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эркулеса в 1,5 млн евро.

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