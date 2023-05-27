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Дьяков - о скандалах Соболева: «Это не влияние Медиалиги. Когда ты играешь за «Спартак», Медиалига даже рядом не стоит»

Александр Соболев Александр Соболев
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Экс-защитник "Спартака-2" Виталий Дьяков опроверг влияние Медиалиги на попадание нападающего красно-белых Александра Соболева в скандальные ситуации.

- Это не влияние Медиалиги. Думаю, что переключиться с Медиалиги на профессиональный футбол очень легко. Когда ты играешь за "Спартак", тебя не должно что-то отвлекать, какие-то мысли о Медиалиге. Это рядом даже не стоит.

Соболев участвует во всех заварушках, скандалах на поле, вечно со всеми толкается. Надо думать об игре, как забивать голы, и не тратить энергию попросту, - передает слова Дьякова корреспондент Rusfootball.info Анар Ибрагимов.

Ранее стало известно, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получил 4-матчевую дисквалификацию в Российской премьер-лиге за демонстрацию оскорбительного жеста в матче 28 тура РПЛ с ЦСКА по отношению к защитнику соперников Виллиану Роше.

Соболев является одним из создателей медиафутбольного клуба "Бей Беги".

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1 комментарий

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Владимир Молявин
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