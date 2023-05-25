Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о будущем российского футбола. По мнению специалиста, без практики в еврокубках игрокам сложно прогрессировать.

«Конечно, российским футболистам будет тяжело прогрессировать без игр в еврокубках. Сейчас важно, чтобы лига смогла сохранить высокий уровень и конкуренцию», — сказал Камоцци.

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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