7 комментариев

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сказал, что поколение спартаковских футболистов из 80–90‑х годов ХХ века не могло показать жест, который продемонстрировал нападающий «Спартака» Александр Соболев в игре с ЦСКА.

— Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что не представляет подобного от легенд советского футбола…

— Давайте не будем путать божий дар с яичницей Соболева. Божий дар — это даже не про Никиту Симоняна, Игоря Нетто и Эдуарда Стрельцова. Давайте посмотрим ближе по времени — на 80–90‑е годы.

Могли ли Александр Бубнов, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Егор Титов, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь и их поколение такое показать? — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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