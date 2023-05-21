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«Давайте не будем путать божий дар с яичницей Соболева». Губерниев — о скандале в дерби «Спартак» — ЦСКА

Александр Соболев Александр Соболев
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Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сказал, что поколение спартаковских футболистов из 80–90‑х годов ХХ века не могло показать жест, который продемонстрировал нападающий «Спартака» Александр Соболев в игре с ЦСКА.

— Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что не представляет подобного от легенд советского футбола…

— Давайте не будем путать божий дар с яичницей Соболева. Божий дар — это даже не про Никиту Симоняна, Игоря Нетто и Эдуарда Стрельцова. Давайте посмотрим ближе по времени — на 80–90‑е годы.

Могли ли Александр Бубнов, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Егор Титов, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь и их поколение такое показать? — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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7 комментариев

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Евгений Кошелек
Ну куда же без мнения самого знающего футбольного аналитика Дмитрия Биатлонова
+4
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КБ Сергей
А вот и губастый вылез. Осталось дождаться червя и петржелку.
+2
0
+2
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Владимир Молявин
Нет, немогли!!!
+1
-1
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Evincive
В те времена за такой жест просто лишили бы здоровья.
0
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Артур Межаков
Ещё один моралист - самозванец...
0
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trankvilizator
Ответ Евгений Кошелек
Ну куда же без мнения самого знающего футбольного аналитика Дмитрия Биатлонова
+++
0
0
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