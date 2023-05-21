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Промес первым в российской истории «Спартака» оформил больше одного дубля в ворота ЦСКА

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Это второй дубль для нидерландского форварда в рамках дерби с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в российской истории еще ни один футболист «Спартака» ранее не забивал два гола более одного раза в противостоянии с ЦСКА.

Первый свой дубль против ЦСКА Промес оформил в декабре 2017-го, тогда красно-белые выиграли со счетом 3:0.

Эти четыре мяча — единственные для Промеса в дерби с ЦСКА.

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6 комментариев

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Евгений Аполоник
Не последние
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Konstantin Zorin
Квинси красно-белый супер герой!!! 💯%
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mnogokotin-
красава Антоха, так держать. еще 2 матча, поднажми! мб и 3 гола закатишь ))
+2
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dmpoo
Один из лучших легионеров рпл?
+1
0
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Владимир Молявин
Молодец, Антоха!!! Так держать!!!
0
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mnogokotin-
Ответ dmpoo
Один из лучших легионеров рпл?
да
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