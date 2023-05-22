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Массимо Каррера: «Готов вернуться к работе в России этим летом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что рассмотрит предложения о работе в России этим летом. С 2021 года итальянский специалист не работал ни в каком клубе.

— У вас были проблемы с выездом из страны. Если поступит предложение из России этим летом, вы готовы вернуться?

— Да. Если поступит предложение, я обязательно рассмотрю его.

В октябре 2018 года «Спартак» уволил Массимо Карреру, проработавшего в клубе два сезона. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — команда завоевала золото по итогам сезона-2016/2017.

После работы в России 59-летний тренер тренировал АЕК и «Бари», продержавшись на своем посту по одному году. Ранее в СМИ также ходила информация, что экс-тренер «Спартака» мог возглавить казанский «Рубин» в декабре 2022 года.

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7 комментариев

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mnogokotin-
сложно будет увидеть массимо в другой команде ( но все равно удачи!
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Алексей Иванов
Какой клуб бы не выбрал, кроме удачи пожелать нечего!
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Ильдар Фарукшин
Наврятли. Все равно Массимо ❤️❤️❤️❤️
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Александр Олегович
Удачи , но не против Спартака!
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Артур Джаниашвили
Рубин?
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Jonny
В Динамо вроде как тренера сейчас нет ,может туда собрался 🤔
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Mr.Fish-ka
Взять его тренировать защитников... или это уже было )), зато будет запасной вариант ))
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