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В «Спартаке» поддержат Промеса в получении гражданства РФ

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"Спартак" поддержит намерение нидерландского футболиста команды Квинси Промеса получить российское гражданство, если у него сохраняется такое желание, заявил РИА Новости глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

В марте этого года Промес заявил, что считает себя россиянином, вне зависимости от того, есть у него паспорт РФ или нет. Как сообщили РИА Новости тогда в пресс-службе Минспорта РФ, "Спартак" направлял в ведомство письмо с просьбой оказать содействие в получении игроком российского гражданства.

После проработки вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспорт принял решение отказать клубу в направлении ходатайства о предоставлении Промесу гражданства РФ.

"Что касается арендованных игроков, то пока ничего не могу сказать. До трансферного окна это не комментируем. По российскому гражданству для Промеса пока добавить нечего. Есть процедурные моменты, сейчас мы об этом не думаем. Если у Промеса сохраняется такое желание, то мы его только поддержим", - сказал Зеленов.

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3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Антоха - русский
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Пользователь Huawei
Антоха уже давно наш.
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mnogokotin-
если хочет, то велком )
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