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Агент Бальде: «Кейта абсолютно предан «Спартаку». Он хочет выступать только за московский клуб»

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Федерико Пасторелло, представитель нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не рассматривает вариант с уходом из клуба, так как хочет выступать исключительно за красно-белых.

«Бальде абсолютно предан «Спартаку». Мы даже не смотрим, интересен он сейчас кому-то или нет, потому что это не имеет значения. Кейта хочет выступать только за московский клуб. У него нет никаких мыслей об уходе», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Бальде перешел в «Спартак» в августе прошлого года, подписав контракт трехлетний контракт.

В сезоне-2022/23 сенегалец провел за москвичей 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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2 комментария

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Пользователь Huawei
По сути у него действительно глаза горят в играх, тем меньше понятны его замены ближе к концу. Считаю зря сняли с игры с зенитом, он там явно кровь почувствовал, что читалось во взгляде после замены.
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+7
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Ленид Вилькин
А чо- посильней некоторых!Вдобавок настырный,с энергетикой,бьет бывает четко.Да и неплохая история:Лация,Монако,сборная Сенегала.Пусть доказывает свою любовь Спартаку игрой,а Спартак достойным всегда ответит взамностью...
+5
0
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