Федерико Пасторелло, представитель нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не рассматривает вариант с уходом из клуба, так как хочет выступать исключительно за красно-белых.

«Бальде абсолютно предан «Спартаку». Мы даже не смотрим, интересен он сейчас кому-то или нет, потому что это не имеет значения. Кейта хочет выступать только за московский клуб. У него нет никаких мыслей об уходе», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Бальде перешел в «Спартак» в августе прошлого года, подписав контракт трехлетний контракт.

В сезоне-2022/23 сенегалец провел за москвичей 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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