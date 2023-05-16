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«Спартак» склоняется к отказу от идеи возрождения второй команды

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По информации «СЭ», руководство «Спартака» склоняется к отказу от идеи возрождения «Спартака-2».

На данный момент окончательное решение руководителями клуба не принято, но сторонников возрождения «двойки» в руководстве клуба практически нет.

23 мая 2022 года «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.

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4 комментария

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Владимир Молявин
Если правда, то это глупо.
+2
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+2
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Роман Комаров
Деньги на ветер
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Иван Правспарт
Да ну вас на хир!
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