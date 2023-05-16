Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил в эфире «Матч ТВ», что в период его профессиональной карьеры игры с цска были принципиальными.

«Спартак» и цска встретятся 21 мая на арене «красно‑белых». ЦСКА с 54 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» набрал 50 очков и располагается на четвертой строчке.

— Если брать мое время, то за московские клубы платили премиальные сразу и в полной мере. За остальные команды давали часть премиальных в случае победы, а всю остальную сумму давали, если мы станем чемпионами. Игры против ЦСКА выделялись.

Мы не думали в то время так сильно о деньгах. Игра с цска была особняком. Когда выходил календарь, первое, что делали, смотрели, когда матч с ЦСКА, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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