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Колосков: «В России нет выдающихся тренеров, но есть хорошие — Семак, Федотов, Абаскаль»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой высказал мнение об уровне тренеров, работающих в российском футболе.

«На сегодняшний день у нас нет выдающихся тренеров, но есть хорошие — Семак, Федотов, Абаскаль. Они же европейского уровня. Не приветствую, когда приглашают тренера из-за рубежа — у нас должны работать российские тренеры.

Но если их нет, значит, надо приглашать иностранного, чтобы уровень нашего футбола был высоким, конкурентоспособным. В российском футболе из всех тренеров выделяется Романцев. Это ориентир, на который нужно всем равняться», — сказал Колосков.

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5 комментариев

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Иван Правспарт
Согласен а вот выдающихся функционеров от футбола ,не было никогда .
+4
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+4
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Konstantin Zorin
А что, Абаскаль уже россиянин? 🤣
+2
0
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Владимир Молявин
В чём-то он прав.
+1
0
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leonid2406
Валеру специально не упомянул?
0
0
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Александр Иванов
Ответ Konstantin Zorin
А что, Абаскаль уже россиянин? 🤣
В чемпионате у нас.
0
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