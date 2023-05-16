Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил возможный финиш «красно-белых» в тройке сильнейших по итогам текущего сезона РПЛ.

«Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми, а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников», - заявил Павлюченко, добавив, что сложно пока давать сезону в исполнении спартаковцев какую-то адекватную оценку.

Напомним, на данный момент «Спартак» идёт на четвёртом месте.

По итогам 27 тура подопечные Гильермо Абаскаля могли обойти «Ростов», однако не воспользовались шансом и провалили собственный матч, сыграв не без скандальных судейских решений вничью с «Химками» в гостях (1:1).

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