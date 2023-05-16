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Защитник «Спартака» Чернов проводит отдых в компании с Чаловым. Дерби — 21 мая

Никита Чернов Никита Чернов
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, проводит свободное время в компании форварда армейцев Федора Чалова. «Спартак» и ЦСКА сыграют в 28-м туре Российской Премьер-Лиги, их матч состоится 21 мая.

Чернов поучаствовал в наказании Чалова, который проиграл спор.

27-летний Чернов в нынешнем сезоне вышел на поле в 30 матчах, отметившись одним голом. Его контракт со «Спартаком» истекает в 2026 году. 25-летний Чалов забил 21 гол и отдал пять результативных передач в 37 встречах. Его соглашение с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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3 комментария

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Anton Aksenov
Какой кошмар, что же делать
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И что бла здесь такого
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Предлагаю спартачам выгнать Чернова из команды (ведь они не знали, когда брали - что он воспитанник их злейшего врага) и остаться в дерби с каким-нибудь мукункой в центре защиты вместо него.
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