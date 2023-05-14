Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» раскритиковал работу главного арбитра матча между «красно‑белыми» и «Химками» в 27‑м туре чемпионата России Евгения Кукуляка.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счетом 1:1. На 23‑й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара Резиуана Мирзова со штрафного. Ответный мяч на 56‑й минуте забил Александр Соболев.

На 46‑й минуте с поля был удален полузащитник «Спартака» Даниил Денисов, который заработал две желтые карточки.

— Вот так хочется не говорить о судействе, а говорить о футболе. Судье в ухо постоянно что-то говорят те, кто на VAR. Кукуляк перед тем как показать красную карточку мог дать время VAR для подсказки, ну не торопись.

Насколько знаю, VAR не может вмешиваться, но они могут общаться же. Нельзя так портить матч. В результате этого решения «Спартак» может остаться без медалей, — сказал Мор «Матч ТВ».

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