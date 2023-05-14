Спартак ТВ
Блог

«Нельзя так портить матч»: Мор об удалении игрока «Спартака» в матче с «Химками»

Эдуард Мор Эдуард Мор
Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» раскритиковал работу главного арбитра матча между «красно‑белыми» и «Химками» в 27‑м туре чемпионата России Евгения Кукуляка.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счетом 1:1. На 23‑й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара Резиуана Мирзова со штрафного. Ответный мяч на 56‑й минуте забил Александр Соболев.

На 46‑й минуте с поля был удален полузащитник «Спартака» Даниил Денисов, который заработал две желтые карточки.

— Вот так хочется не говорить о судействе, а говорить о футболе. Судье в ухо постоянно что-то говорят те, кто на VAR. Кукуляк перед тем как показать красную карточку мог дать время VAR для подсказки, ну не торопись.

Насколько знаю, VAR не может вмешиваться, но они могут общаться же. Нельзя так портить матч. В результате этого решения «Спартак» может остаться без медалей, — сказал Мор «Матч ТВ».

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Б
Каждый тур идут обсуждения судей,не могут наладить работу,увольте Каманцева,но нет,все устраивает ,у зенита вопросов в судьям нет, Миллер радуется,как ребенок
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
ЭСК потом примут, одобрят.😊 Этого "судьюшку " до конца сезона спрячут. С нового опять появиться 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шихов
Ответ Сергей Б
Каждый тур идут обсуждения судей,не могут наладить работу,увольте Каманцева,но нет,все устраивает ,у зенита вопросов в судьям нет, Миллер радуется,как ребенок
И эти две звёздочки на эмблеме Зенита вчера обсуждали весь матч с Краснодаром...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий