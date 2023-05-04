Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил «Матч ТВ», что как минимум один из игроков «Спартака» не понял, в чем были вопросы к судьям после его гола в ворота «красно‑белых».

Мостовой забил 100‑й гол «Зенита» в ворота «Спартака» в истории чемпионатов России. Россиянин отличился на 39‑й минуте, сделав счет 2:1 в пользу хозяев поля. После гола футболисты «Спартака» спорили с судьей, доказывая, что гол нельзя было засчитывать из‑за нарушения правил у игроков «Зенита».

— Вспомните, как забили.

— Малком с Клаудиньо сыграли в стенку, Клауд дал мне пас. Когда я принял его, может, даже немного неправильно поступил. Наверное, надо было сразу с левой пробить. С другой стороны, было бы слишком очевидно, если бы стал в дальний бить.

— Вы поняли, что оспаривал после этого «Спартак»?

— Нет. У меня даже Бальде спросил: «Что случилось?» Ответил ему: «Без понятия». Со мной вроде ничего не произошло, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В воскресенье «Зенит» в домашнем матче 26‑го тура МИР РПЛ победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт‑Петербурга в пятый раз подряд выиграла титул.

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