Спартак ТВ
Блог

Мостовой рассказал о беседе с Бальде после своего гола «Спартаку»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил «Матч ТВ», что как минимум один из игроков «Спартака» не понял, в чем были вопросы к судьям после его гола в ворота «красно‑белых».

Мостовой забил 100‑й гол «Зенита» в ворота «Спартака» в истории чемпионатов России. Россиянин отличился на 39‑й минуте, сделав счет 2:1 в пользу хозяев поля. После гола футболисты «Спартака» спорили с судьей, доказывая, что гол нельзя было засчитывать из‑за нарушения правил у игроков «Зенита».

— Вспомните, как забили.

— Малком с Клаудиньо сыграли в стенку, Клауд дал мне пас. Когда я принял его, может, даже немного неправильно поступил. Наверное, надо было сразу с левой пробить. С другой стороны, было бы слишком очевидно, если бы стал в дальний бить.

— Вы поняли, что оспаривал после этого «Спартак»?

— Нет. У меня даже Бальде спросил: «Что случилось?» Ответил ему: «Без понятия». Со мной вроде ничего не произошло, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В воскресенье «Зенит» в домашнем матче 26‑го тура МИР РПЛ победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт‑Петербурга в пятый раз подряд выиграла титул.

Источник

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Do Cent
Дурака включил
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Данайцев
С тобой-то ничего и не произошло.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВячеславКЗ
Да уж, цирк вчера Кукян устроил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ленид Вилькин
Какой вопрос-такой ответ,ведь по понятьям гола нет! 😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert58
Изначально вопрос не правильный: как забил. Не как забил, а что предшествовало голу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий