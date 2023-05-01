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Дмитрий Парфенов: «Спартаку» надо собраться и достать из себя все — эти «сопли» о борьбе за медали уже надоели»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов специально для «РБ Спорт» поделился ожиданиями от предстоящего матча в Петербурге, в котором красно-белых на «Газпром Арене» примет местный «Зенит». Напомним, встреча состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 18:00.

— Эти матчи всегда проходят с большим напряжением, которому предшествуют большие ожидания. У «Зенита», конечно, дома будет запредельная мотивация. Хотя хочется, конечно, чтобы «Спартак» победил…

— Но это маловероятно?

— Ну а как это оценить? Понятно, что «Зенит» играет на своей арене, что у них в одном шаге золотые медали, да и состав стабильнее, и игра. Конечно, все это – преимущества. Но это один матч, это эмоции, все может быть.

— Стоит ли «Спартаку» ввязываться в Петербурге в открытый футбол?

— Насколько я помню, последний матч в Питере – кубковый – был хорош и по организации, и по содержанию игры. Понятно, что прошло время, но, наверное, «Спартаку» можно исходить из тактики той встречи. Вряд ли будет классическая отрытая игра, скорее, будет больше борьбы в центре поля. Потому что на пространстве «Зенит» опасен.

— В целом по этому сезону, который подходит к концу, «Спартак» заслужил медали?

— Впереди есть еще матчи, надо собраться и их завоевать. Все эти «сопли» о борьбе за медали уже надоели. Надо из себя доставать все. Раз «Спартак» выходил на второе место в этом сезоне, раз продолжает за него бороться – значит, есть силы и возможности. И помешать «Спартак» может только сам себе.

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2 комментария

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Ленид Вилькин
Долой все сопли и слова-покажет истину игра !
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