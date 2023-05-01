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Александр Филимонов: «Игра современного «Спартака» мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе»

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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов, который 1 мая примет участие в ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пообщался с болельщиками.

— Для России очень важно проводить подобные мероприятия. Когда-то этот матч был символом восстановления жизни после войны. Мы должны беречь свою историю и гордиться ею. Эмоции от города замечательные. Считаю, что такие акции нужно проводить чаще, это полезно для нашего футбола.

— Как вам игра современного «Спартака»?

— Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

— А работа Абаскаля?

— После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог. Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян.

— Что думаете насчет возможного перехода в Азию?

— А какой смысл уходить в Азию, если все подчиняются ФИФА? Если уйдем, то играть тоже не будем. Поэтому не вижу смысла куда-то уходить.

— Кто лучший вратарь в России прямо сейчас?

— Такого нет. Его просто сейчас нет. Последним был Акинфеев. Все! — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Блин все воспитаны на другом футболе. Так возьмите команду низших лиг покажите тот футбол. Романцева отправился вниз сначала показал. Вызвали в Спартак. И пошло. А тут трындят одно и то же. Вы были воспитаны вам и карты в руки. Задолбали.. Каррера, Тедеско теперь Рыжий все не то😊
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