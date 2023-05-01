Александр Филимонов: «Игра современного «Спартака» мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе»
Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов, который 1 мая примет участие в ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пообщался с болельщиками.
— Для России очень важно проводить подобные мероприятия. Когда-то этот матч был символом восстановления жизни после войны. Мы должны беречь свою историю и гордиться ею. Эмоции от города замечательные. Считаю, что такие акции нужно проводить чаще, это полезно для нашего футбола.
— Как вам игра современного «Спартака»?
— Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.
— А работа Абаскаля?
— После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог. Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян.
— Что думаете насчет возможного перехода в Азию?
— А какой смысл уходить в Азию, если все подчиняются ФИФА? Если уйдем, то играть тоже не будем. Поэтому не вижу смысла куда-то уходить.
— Кто лучший вратарь в России прямо сейчас?
— Такого нет. Его просто сейчас нет. Последним был Акинфеев. Все! — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.
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