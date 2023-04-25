8 комментариев

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем задалась вопросом, почему полузащитник Антон Зиньковский не оказался в стартовом составе красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Зиньковский вышел на замену на 76-й минуте, а в компенсированное время отдал голевую передачу на Александра Соболева, который сравнял счет в матче.

«Я не понимаю, почему Зиньковский не в старте. Соболев, как всегда, с запредельной самоотдачей и рвением!»

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