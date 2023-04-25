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Зарема Салихова: «Я не понимаю, почему Зиньковский не в старте «Спартака»

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем задалась вопросом, почему полузащитник Антон Зиньковский не оказался в стартовом составе красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Зиньковский вышел на замену на 76-й минуте, а в компенсированное время отдал голевую передачу на Александра Соболева, который сравнял счет в матче.

«Я не понимаю, почему Зиньковский не в старте. Соболев, как всегда, с запредельной самоотдачей и рвением!»

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8 комментариев

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Юрий Поляков
Поддерживаю её непонимание. Пусть не в старте, но выходить должен раньше.
+15
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Алексей Букарев
Зиньковский всегда должен быть в основе. Уже два матча тащит команду. Не понимаю Абаскаля. Игнатов должен сидеть на лавке.
+10
0
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Седой Петрович
Должен был выйти в перерыве,игра пошла бы другая…
+7
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Виталий
Зиньковский на фланге обороны это было сильно ))
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Юрий_КБ
Полностью согласен! Выпускать его за 15 минут до конца, это уже поздно!
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Павел Ермаков
Соболев дятел полный.Злость надо в удары вкладывать,а не в жёлтые карточки.Мог три мяча заколотить.Спасибо ,что забил всё-таки.
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Павел Ермаков
Про Зиньковского.Тренер не враг себе.Никто не знает всей кухни.С первых минут Антон не умеет в игру входить.Вы все это уже видели.
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Z
Ответ Алексей Букарев
Зиньковский всегда должен быть в основе. Уже два матча тащит команду. Не понимаю Абаскаля. Игнатов должен сидеть на лавке.
И Промес тоже !!!
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