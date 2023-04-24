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«Советую Абаскалю записаться к психологу». Рауль Рианчо посочувствовал нынешнему тренеру «Спартака»

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Тяжелая работа.

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о критике в адрес нынешнего наставника Гильермо Абаскаля. В недавнем матче спартаковцы уступили «Акрону» и вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Могу пожелать Гильермо хорошего здоровья, крепких нервов и удачи. Пусть у него в «Спартаке» все сложится и болельщики будут счастливы. Критика в его адрес? Не понимаю, почему так происходит. Не так давно его обожали, а сейчас критикую. Что посоветую? Может, записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс», — заявил Рианчо.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022. Под его руководством на текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице. Действующее соглашение 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

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9 комментариев

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Виталий
Когда уже Рауль команду себе найдёт , хоть делом бы занялся
+8
0
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Кротков Павел
Пусть смотрит на солнце
+2
0
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Alexandr Starih
это кто?
0
0
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Alex Alex
Зачем у него что либо спрашивать?
0
0
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Иван Правспарт
Бывает..
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Fuji69
Женились бы Вы барин .
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Ленид Вилькин
Да просто даст сегодня п-----й счас Дуарте за прогулку сегодня по полю,приведшую к голешнику,да дома погладит животик своей Сашеньки- нафиг психолог.А если еще еще и Ростов заделаем,то и сам он Рианчо проконсультировать сможет и наставит на путь истины!
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Филипп Юзбашев
Ответ Виталий
Когда уже Рауль команду себе найдёт , хоть делом бы занялся
Может лучше пусть корреспонденты ему не звонят) не думаю что он сам вышел на связь) вроде нормально ответил на тупой вопрос.
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Evincive
Ответ Fuji69
Женились бы Вы барин .
На своём интервьюе́ре.
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