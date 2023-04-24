9 комментариев

Тяжелая работа.

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о критике в адрес нынешнего наставника Гильермо Абаскаля. В недавнем матче спартаковцы уступили «Акрону» и вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Могу пожелать Гильермо хорошего здоровья, крепких нервов и удачи. Пусть у него в «Спартаке» все сложится и болельщики будут счастливы. Критика в его адрес? Не понимаю, почему так происходит. Не так давно его обожали, а сейчас критикую. Что посоветую? Может, записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс», — заявил Рианчо.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022. Под его руководством на текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице. Действующее соглашение 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

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