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Евгений Бушманов: «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым»

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Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча с тольяттинским «Акроном» в рамках полуфинала Кубка России (Путь регионов). По его мнению, для красно-белых предстоящая игра будет непростой.

«Матч «Акрон» — «Спартак» — настоящий кубковый матч на вылет. «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым. Они уже выбили «Локомотив» и «Динамо», да и к тому же будет искусственное поле и чужие болельщики.

«Акрон» неудачно стартовал в чемпионате, но в весеннем отрезке играет хорошо. Калешин ставит интересный футбол — стараются разыгрывать и контролировать мяч», — сказал Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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3 комментария

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Владимир Молявин
Посмотрим. Спартаку победы!!!
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Ильдар Фарукшин
Ни кто и не спорит. Столько прошёл. По старой системе наверно в финале играл бы уже 😊. Победа будет за нами, за Спартакаом
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Виталий
Да понятно что легко не будет , но класс должен сыграть , обязаны проходить
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