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Прудников считает плохим результатом для «Спартака» ничью в матче с «Динамо»

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Бывший нападающий «Спартака» и «Динамо» Александр Прудников выразил разочарование по поводу того, что «красно‑белым» не удалось добиться победы в прошедшем очном матче команд.

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 22‑го тура МИР РПЛ (3:3). «Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

— Что думаете о ничьей в этом матче?

— Конечно же, это плохо. Очень жаль, что «красно‑белые» не смогли победить.

— Что ждет «Спартак» в чемпионате дальше?

— Не знаю, что ждет. Само собой, нужно играть и побеждать, — сказал Прудников «Матч ТВ».

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