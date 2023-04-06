Российский тренер Валерий Непомнящий видит главную заслугу Гильермо Абаскаля в «Спартаке» в том, что он вдохновил футболистов получать удовольствие от игры. Таким мнением специалист поделился с «Матч ТВ».

После 21 тура «Спартак» идет на третьем месте в МИР РПЛ, набрав 41 балл. Впереди располагаются «Ростов» (44 очка) и «Зенит» (51). После рестарта сезона в лиге «красно‑белые» в четырех турах победили только раз — в матче с «Факелом» (3:2).

— Как вам работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Моя позиция будет несколько критична, хотя обычно я так не делаю. Но теперь я не тренирую, поэтому иногда позволяю себе такое.

Чем Абаскаль, как мне кажется, нравится игрокам, публике и, наверное, руководству. Тем, что он понимает, что футбол — это эмоции и игра. Удовольствие должны получать и те, кто смотрят, и те, кто играют. Футболистам ведь тоже нравится, когда тренер подходит к ним с позиции, что футбол — это не работа, а игра. Где все 11 человек важны, и все они должны быть заряжены. Абаскаль вдохновляет игроков.

Что касается структуры игры, то здесь у него возникают проблемы. Понятно, что-то Промеса нет, то кто‑то дисквалифицирован, то потери в обороне. Эта оперативная работа, с которой он пока не очень справляется. Но ему это простительно — он неожиданно оказался в такой ситуации. Провел сборы, а потом пришлось затыкать дыры, которые возникали. Может, это не только его проблема. Может, игроки на одних позициях не равного потенциала. Но это решаемая проблема.

«Спартак» мне нравится, признаю. Это интересная команда, которая весело играет, когда они в порядке. Думаю, в дерби с «Динамо» они справятся со своими проблемами, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 22‑м туре МИР РПЛ в субботу, 8 апреля. Начало прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru — в 19:15 по московском времени.

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