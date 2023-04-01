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В «Ахмате» прокомментировали ничью со «Спартаком»: «Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» ничейный результат команды в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Команда сыграла так, как могла на сегодняшний день. Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество. Кто говорит, что «Ахмат» приехал отстаивать ничью, тот пускай покопается в причинах.

У нас вышло пять человек в стартовом составе, который соблюдают пост, ничего не едят и не пьют, это сказывает на физических кондициях. У нас много травмированных игроков, на замены выходили люди, которые провели 2-3 тренировки перед игрой.

Кто так говорит, тот плохо разбирается в ситуации. Нам тяжело было противостоять «Спартаку», но команда проявила характер. Результатом, по тому, как складывалась игра, мы довольны», — сказал Айдамиров «СЭ».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.

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64 комментария

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andreiromanyuk09@yandex.ru
И Аленичев его обыграл.😅
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Насколько помню,Бердыев был лучшим тренером России на тот момент.😏😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Однако однажды Ростов Бердыева так и обыграли.😂
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Если бы Спартак на Открытие заперся в своей штрафной,я бы не понял.🤔😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Им потом своим болельщикам в глаза смотреть.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Не,это их дело конечно.🤷‍♂️
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Не стыдно ли им дома будет в своей штрафной стоять?😏😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Придётся Ганчаренко раскрываться.🤷‍♂️😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Тут даже к бабке не ходи.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Урал в Кубке будет искать удачу в контратаках.😏
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Видимо Абаскаль плохо знает историю наших еврокубковых кампаний.😂
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Вячеслав Татарников
Если мужеством называть то, что с конца первого тайма тянули время как могли, а с 50-й минуты матча валялись, как мешки и симулировали каждые пять минут, то да! Такое мужество Терек проявил! Мерзкая команда, мужчины так не играют
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Атакуем,атакуем,Те отоборонялись,убежали,забили и выиграли.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Сколько раз в тех же еврокубках с этим обжигались?😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Осада крепости не всегда работает.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Слишком прямолинейно действуют,на мой взгляд.🤔😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Надо же хитрее быть.🤷‍♂️😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
А Спартаку пора бы понять,что кроме позиционной атаки есть и другие виды атак.🤷‍♂️😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Очко-то горит.😂
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andreiromanyuk09@yandex.ru
А что делать?🤷‍♂️
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andreiromanyuk09@yandex.ru
А они начинают играть в футбол,только когда пропускают гол.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
И воспользоваться их же оружием.😁
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Заставить их играть в футбол.🤷‍♂️
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Как взломать такую оборону?😏
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andreiromanyuk09@yandex.ru
Чё,мы не знаем,как они играют?😁
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