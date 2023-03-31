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Гаврилов — о матче «Спартака» против «Ахмата»: «Победить можно только коллективной игрой»

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Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«Тяжело ли будет играть с «Ахматом»? Сейчас все игры будут тяжелые, для «Спартака» важен любой матч. Сегодня «Спартаку» нужно будет сделать упор на коллективную игру. Только так можно победить», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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3 комментария

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Виталий
Нужна только победа , вперёд Спартак 💪
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Ильдар Фарукшин
Правда охота победа. Но как то привыкать начинаешь красивой игры тоже охота
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Иван Иванов
Разве только СЕГОДНЯ... ВСЕГДА это нужно делать!!!
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