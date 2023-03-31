Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«Тяжело ли будет играть с «Ахматом»? Сейчас все игры будут тяжелые, для «Спартака» важен любой матч. Сегодня «Спартаку» нужно будет сделать упор на коллективную игру. Только так можно победить», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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