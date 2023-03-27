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Валерий Гладилин считает, что «Спартаку» нужно создать женскую команду

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможности создания женской команды красно-белых.

«Только положительно отношусь к созданию женской команды «Спартака». Надо обязательно сделать это. Сейчас многие девочки увлекаются футболом — это зрелищный и эмоциональный вид спорта.

Если женская команда восстановит традиции мужского коллектива — наладит связи и тренировочный процесс — то она сумеет добиться результата в женском чемпионате», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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Стоит отметить, что столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» открыли женские коллективы. Также женская команда есть у санкт-петербургского «Зенита». 10 марта стартовал новый сезон российской женской Суперлиги.

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