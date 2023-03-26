Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление пресс-службы «Зенита» о бесплатной раздаче билетов на домашние матчи.

«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», — сказала Салихова.

Согласно заявлению петербургского клуба, «Зенит» готов раздавать билеты до тех пор, пока не будут достигнут показатель в 1 млн держателей Fan ID.

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