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Зарема — о бесплатной раздаче билетов «Зенитом»: «Когда-нибудь в накручивании подписчиков тоже признаются»

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление пресс-службы «Зенита» о бесплатной раздаче билетов на домашние матчи.

«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», — сказала Салихова.

Согласно заявлению петербургского клуба, «Зенит» готов раздавать билеты до тех пор, пока не будут достигнут показатель в 1 млн держателей Fan ID.

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