Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении московского «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Был матч весной, когда на поле вышли 11 русских — для ребят, для российского футбола это очень хорошо. Тем более, что эти места они завоевали в конкуренции, они в данный момент лучше иностранцев.

Но как они на дистанции смогут поддерживать уровень? Насколько готовы помогать иностранцы? Все-таки легионер должен быть наголову выше — делать все, чтобы к его уровню тянулись. А таких, кроме уже обрусевшего Промеса, я не вижу.

Из числа других — защитники-иностранцы точно не сильнее наших, в атаке Соболев убедил, что он сильнее Шамара. Мартинс — по нему изначально было понятно, что он не сильнее тех, кто есть. Напротив, Пруцев сильнее. Рыбус вообще сидит, это непонятное приобретение.

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем — вполне», — сказал Широков.

После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

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