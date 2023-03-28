Спартак ТВ
Блог

Роман Широков: «Спартаку» не удастся создать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, а вот в следующем — вполне»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении московского «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Был матч весной, когда на поле вышли 11 русских — для ребят, для российского футбола это очень хорошо. Тем более, что эти места они завоевали в конкуренции, они в данный момент лучше иностранцев.

Но как они на дистанции смогут поддерживать уровень? Насколько готовы помогать иностранцы? Все-таки легионер должен быть наголову выше — делать все, чтобы к его уровню тянулись. А таких, кроме уже обрусевшего Промеса, я не вижу.

Из числа других — защитники-иностранцы точно не сильнее наших, в атаке Соболев убедил, что он сильнее Шамара. Мартинс — по нему изначально было понятно, что он не сильнее тех, кто есть. Напротив, Пруцев сильнее. Рыбус вообще сидит, это непонятное приобретение.

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем — вполне», — сказал Широков.

После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Когда Рома не бухает и не стебётся, он говорит вполне разумные вещи. Ну, он же абсолютно прав по поводу конкуренции в этом сезоне. Нам бы в тройке удержаться. А на счёт следующего сезона говорить пока рано, ибо мы даже не знаем, останется ли Абаскаль, будет ли усиление и сколько миллионов евро, готов влить в свою стиральную машину Газпром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Кто нибудь пишет и то прочитаю. Ну а этот персонаж фу фу фу. Чья бы корова мычала, а твоя молчала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий