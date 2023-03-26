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Хавбек 2Drots Алекс Стиль: «Не думаю, что нам смогут организовать матч со «Спартаком» или «Зенитом»

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Хавбек 2Drots Алекс Стиль оценил шансы команды на матч против «Спартака», «Зенита» и сборной России по футболу.

— Готовы повторить такое со «Спартаком» или «Зенитом»?

— Не думаю, что нам смогут организовать матч со «Спартаком» или «Зенитом». По разным причинам. Если так случится, это будет очень круто. Уверен, будет еще один исторический матч в исполнении 2DROTS.

— На сборную России можно замахнуться?

— Я год назад не верил, что мы можем сыграть против команды РПЛ. А сейчас уже ходят слухи, что мы можем заявиться в Премьер-лигу. Каждый раз не веришь, каждый раз происходит, поэтому в целом можно.

— Первый такой матч с командой РПЛ был у «Амкала» с «Динамо». Можно сказать, что вы их переплюнули?

— Так и есть по факту. Мы их переплюнули. Мы не пытались, это просто стечение обстоятельств. На сегодняшний момент считаю, что мы популярнее, чем «Амкал» и в плане футбола тоже сильнее.

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1 комментарий

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Дмитрий Дмитриев
Красавчики,натянули клуб из города Осло😂
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