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Александр Жуков: «Не хотел бы, чтобы Карпин уходил из сборной, но команде есть над чем работать»

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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил тренерскую работу Валерия Карпина в сборной России.

«Я всячески поддерживаю Валерия Георгиевича. Не хотел бы, чтобы он уходил из сборной. Думаю, что постепенно игра наладится, появятся связи между игроками. Я понимаю, что надо отсматривать игроков на будущее, но... Команда Ирана смотрелась лучше, более сыгранней. Есть над чем работать», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее на брифинге для журналистов в Новогорске Валерий Карпин высказался о своем будущем в сборной: «Если примут решение поменять тренера сборной — ради бога. Кто-то держится за это место?»

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Матч с Ираном российская национальная команда провела вничью (1:1).

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2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Согласен, только маленько гордыню убери. Она тебе иногда мешает
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Konstantin Zorin
Для того, чтобы наладить связи, сыграться, отработать схемы, как известно, нужны всего две вещи - время и практика. А этого у Карпина нет. Две тренировки перед выездной игрой, это ничто. К тому же отсутствие целей и мотивации угроков, успешной игре так же не способствуют.
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