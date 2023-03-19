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Дмитрий Чистяков: «Спартак», «Ростов» и ЦСКА — конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал положение дел в турнирной таблице РПЛ и назвал главных конкурентов сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

«Два подряд поражения «Зенита» — не тенденция, просто так получается. В Санкт-Петербурге нормальное поле, а у цска — не очень, но мы были в равных условиях.

Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство — «Спартак», «Ростов» и тот же ЦСКА, наверное. У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже.

Многие иностранцы остались, просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал», — заявил Чистяков.

После 20 тура чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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