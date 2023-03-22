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Александр Хаджи: «Где клубам РПЛ играть зимой? В России всего один закрытый стадион»

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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Зачем переходили на «осень-весна»? У нас общественность такая — любит устраивать революции. Немудрено, что было принято подобное решение. Только одного они понять не могут — у нас в России существует зима, она никуда не делась. Бывают погожие дни в декабре или в феврале, но это редкое явление.

Где клубам РПЛ играть зимой? В стране всего один закрытый стадион. Что это дало? Когда играли по системе «весна-осень», мы, спартаковцы, имели приличные результаты — команда выходила в финалы различных турниров. Когда система изменилась, футболисты вообще перестали достигать результата. Делайте выводы», — сказал Хаджи.

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2 комментария

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Konstantin Zorin
Нужно обратно переходить на весна-осень!
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chigyr19
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