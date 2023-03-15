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Александр Хаджи: «В Италии ни одна серьезная команда не идет ни в какое сравнение со «Спартаком»

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.

«Я с недоверием отнесся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в Серию А? В мире идет какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров.

В Италии ни одна серьезная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идёт ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятёрку, потому что их всех лихорадит. Только «Наполи» сейчас — безоговорочный лидер, намного опережает все команды.

Будет жалко, если Абаскаль уйдет, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера. Ребята им прониклись, поверили, а болельщики полюбили. Я жду, что он доработает до конца сезона.

Если Абаскаль — умный мужик, то не перейдет за четыре-пять игр до конца сезона, так как новой команде уже нельзя будет помочь. Нужно пройти с ней путь тренировочных сборов, а ещё найти игроков под свои желания. Я рад за него, но будет жалко, если он уйдет», — сказал Хаджи.

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12 комментариев

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Олег Скрылев
Ответ Сергей Б
Каррера уже возглавил, а когда то был лучшим итальянским тренером, работающим за рубежом, на мой взгляд Абаскалю торопиться не стоит, у него все впереди и лучше двигаться поэтапно
Каррера н когда главным не был до Спартака.
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Егор Мокров
А с чего вдруг разговор, что он собрался уходить ? Я что-то пропустил ?
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Олег Скрылев
А с чего такие разговоры? Он контракт продлил вроде до конца 25?
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Valery McCane
Он же только что контракт продлил, какая серия А?)
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Citronn
Как говорил Медведев Димон они создают какой то продукт собирают разные фотографии бумажки и тд.Так и здесь.
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Сергей Жиронкин
Ответ vayka
Думаю не уйдёт, он очень адекватен и на пол пути не свернёт
Да вы что говорите он же Гильермо подписал контракт до 025 года куда он уйдет.
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uvfacom
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mggoal/3119406.html

Абаскаль слабый тренер, плохо понимающий тактику современного футбола
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Любитель пожрать
Да, согласен, по уровню тренерской работы, отлаженности командной игры, в целом, тренерской работы, то что делает Абаскаль - гораздо интереснее того, что происходит в грандах Италии. За исключением Наполи там у тренеров полный кризис идей.
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Сергей Б
Каррера уже возглавил, а когда то был лучшим итальянским тренером, работающим за рубежом, на мой взгляд Абаскалю торопиться не стоит, у него все впереди и лучше двигаться поэтапно
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КБ Сергей
Да, заменить его будет очень трудно. Будет очень жаль, если Абаскаль решит уехать. Но и понять его будет легко. У наших клубов нет ни еврокубков, ни шансов на конкурентную борьбу за чемпионство внутри страны.
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vayka
Думаю не уйдёт, он очень адекватен и на пол пути не свернёт
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Ильдар Фарукшин
Может возглавить , но лучше не надо
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