12 комментариев

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.

«Я с недоверием отнесся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в Серию А? В мире идет какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров.

В Италии ни одна серьезная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идёт ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятёрку, потому что их всех лихорадит. Только «Наполи» сейчас — безоговорочный лидер, намного опережает все команды.

Будет жалко, если Абаскаль уйдет, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера. Ребята им прониклись, поверили, а болельщики полюбили. Я жду, что он доработает до конца сезона.

Если Абаскаль — умный мужик, то не перейдет за четыре-пять игр до конца сезона, так как новой команде уже нельзя будет помочь. Нужно пройти с ней путь тренировочных сборов, а ещё найти игроков под свои желания. Я рад за него, но будет жалко, если он уйдет», — сказал Хаджи.

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