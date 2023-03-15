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Анзор Кавазашвили: «По окончании этого сезона буду наслаждаться чемпионством «Спартака», интрига жива»

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Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2022/23. По мнению эксперта, красно-белые станут чемпионами России по итогам текущего сезона.

«Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Я более чем убежден, что буду наслаждаться по окончании этого сезона чемпионством «Спартака». Будет золотой матч, так как «Зенит и «Спартак» наберут равное количество очков. Интрига жива. «Зенит» показал, что может оступиться в любой момент. Главное, чтобы «Спартак» воспользовался моментом», — сказал Кавазашвили.

«Зенит» лидирует в РПЛ. Он сохраняет преимущество в восемь очков над «Спартаком» в турнирной таблице за 11 туров до конца сезона. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с цска. Красно-белые на выезде сразятся с «Оренбургом».

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4 комментария

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КБ Сергей
Когда же этот ветеран Торпедо угомонится-то?
Всегда отношусь к ветеранам с уважением, но терпеть не могу, когда ветераны танковых войск, например, причислят себя к ветеранам ВВС или ВМФ. Звание ветерана Спартака, равно как и любого другого клуба, надо заслужить. Для этого недостаточно сыграть за Спартак несколько матчей.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Спартак Уокер
Надеюсь
Надейся и жди. Вся жизнь впереди. Держи плюс брат
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Konstantin Zorin
Нормальная мечта!
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Спартак Уокер
Надеюсь
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