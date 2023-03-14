«Спартак» совместно с голландским вингером команды Квинси Промесом провел пиар-акцию в честь 100 забитых голов игрока за команду, передает корреспондент «Спорт День за Днем» Матвей Макаренко. Акция прошла в преддверии сегодняшнего полуфинала ФОНБЕТ Кубка России. Перед началом матча голеадор красно-белых получил «Золотую бутсу» за знаковое достижение для команды. Под рэп-композицию самого же футболиста награду ему вручил Президент Академии «Спартака» Сергей Родионов. В этот момент все фанаты красно-белых надели на себя маски с изображением фирменного жеста голландского игрока. Их выдавали бесплатно каждому желающему.

Официальный аккаунт «Спартака» поделился фотографиями в соцсетях:

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