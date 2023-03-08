Менталитет победителя.

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации с результативной ошибке арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2). В концовке встречи Соболев забил гол «Уралу», который мог принести «Спартаку» волевую победу. Однако Мешков не смог зафиксировать взятие ворот, поскольку перед этим ошибочно дал свисток о фоле красно-белых в атаке.

«Чтобы вот таких моментов не было, нужно забивать три, четыре пять [голов]. Чтобы вообще таких вопросов не возникало. Не пропускать. Был бы счёт 3:2, 4:2, и он бы ошибся, никто бы и слова не сказал», — заявил Соболев. Нападающий «Спартака» отмечает, что прямых претензий к Мешкову не имеет, поскольку судья тоже человек и может совершать ошибки.

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