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Правильный подход. Соболев объяснил, как «Спартаку» не страдать от судейских ошибок

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Менталитет победителя.

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации с результативной ошибке арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2). В концовке встречи Соболев забил гол «Уралу», который мог принести «Спартаку» волевую победу. Однако Мешков не смог зафиксировать взятие ворот, поскольку перед этим ошибочно дал свисток о фоле красно-белых в атаке.

«Чтобы вот таких моментов не было, нужно забивать три, четыре пять [голов]. Чтобы вообще таких вопросов не возникало. Не пропускать. Был бы счёт 3:2, 4:2, и он бы ошибся, никто бы и слова не сказал», — заявил Соболев. Нападающий «Спартака» отмечает, что прямых претензий к Мешкову не имеет, поскольку судья тоже человек и может совершать ошибки.

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2 комментария

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Konstantin Zorin
Так забивайте. Меньше слов - больше дела.
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Day
По факту. Перекинь Игнатов защитника в атаке перед 2 голом Урала Антоха бы выходил один на один. И тут уже Уралу надо отыгрывается. Все верно говорит — свое надо реализовывать. По игре видно было, что можем забивать. Увы, не хватило времени, делаем выводы и играем дальше.

В начале сезона был скепсис, а сейчас второе место, а самое главное — есть игра. Спасибо тренеру!
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